中央流行疫情指揮中心今（27）日下午召開記者會，勞動部政務次長劉士豪表示，為加強國內防疫，今日下午4點開始，產業申請外國勞工進入我國，需填妥移工申請入境居家檢疫書，以利掌握移工相關紀錄，相關檢查完成後，才可以讓移工進入我國。

中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中指出，我國新增確診共15例，都是境外移入案例，其中分別有美國7例、英國6例、澳洲1例以及菲律賓1例，這些案例主要都是工作或就學。

劉士豪則提到，為加強防疫工作，今天下午4點開始，要求所有雇主或產業引進外勞進入本國，在勞工入境之前，必須填妥移工申請入境居家簡易書，各地縣市政府也都必須配合勘查場地，提供居家簡易的勞工一人一室的居家簡易空間，並且要查核是否設有門禁管制，以及配備相關消毒設施，相關檢查完成後，才可以讓移工進入我國。

至於移工在居家檢疫階段，薪資將如何獲得，劉士豪說，依照紓困條例第3條子法規定，防疫期間進入居家檢疫14天，防疫補償的部分屬雇主責任，種種費用需由雇主負擔，而雇主也必須繳交各種費用，才能安排勞工住宿；然而這段時間內，勞工如因檢疫需要而無法提供勞務，依照紓困條例規定，雇主最好還是支付薪資給勞工。

(旺報 )