新冠肺炎疫情日益嚴峻，雲林縣府再超前布署徵用2輛計程車、7輛大客車組成「防疫車隊」。（周麗蘭攝）

新冠肺炎疫情日益嚴峻，雲林縣府再超前布署徵用2輛計程車、7輛大客車組成「防疫車隊」，搭載的是需要居家隔離、居家檢疫的民眾，以防大眾運輸成為防疫破口，至於疑似感染個案則以119救護車載送。

縣府工務處指出，兩輛計程車司機已完成防疫教育訓練，計程車行不公開，由衛生局指揮調派，為彌補計程車徵用之後就不能營業，27日起每日補貼2名司機3500元，不論有無出車，為期1個月。大客車則無補貼。

防疫計程車出車時，司機將穿著防護衣，乘客下車後立即消毒，並維持8小時消毒一次。

七輛防疫公車是由臺西客運、嘉義客運、永宜遊覽汽車公司、雲林客運提供，前三家都提供2輛，雲林客運1輛，備而不用，暫時無補貼。縣府相當感謝4家客運業者鼎力協助。

工務處交通管理科指出，防疫計程車、防疫公車用於載送非沒有呼吸道症狀但需居家隔離、居家檢疫者，提供點對點的交通服務，使用者付費，計程車以跳錶費用計算。

縣長張麗善呼籲，有關疫情需要諮詢的民眾或醫療院所，可撥打全國免付費防疫專線1922，或雲林縣政府衛生局防疫專線（05）5345811。

(中時 )