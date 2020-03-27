季芹下午也穿一身黑到場。（盧禕祺攝）

孫鵬（右）和狄鶯快閃靈堂，全程未發一語。（盧禕祺攝）

44歲「國標女王」劉真22日病逝，追思靈堂設在台北龍巖會館，老公辛龍每天早上準時報到陪伴摯愛走完最後一程，27日下午1點，圈內好友白雲、王彩樺現身靈堂，兩人待到2點才離開，王淚崩說：「劉真老師功課可能已經修好了，她美妙的舞姿、喜歡跳舞，但沒想到這次跳這麼遠，再也看不到了，就這樣離開很捨不得。」

王彩樺跟劉真相識13年，和辛龍更是交情20年以上的老朋友，對劉真滿滿不捨溢於言表，曾一起主持《快樂有go正》的回憶也全都是開心的，讚對方是甜美又善良的仙女；白雲則說：「希望辛龍振作起來，他沒辦法相信這個事實，所有來的大哥大姐都心疼辛龍，他沒辦法相信這個事實，有很多負面的情緒，我有勸他，劉真老師階段性任務完成了，他的才要開始，他要加油，要堅強。」

下午來弔唁的藝人還有陳凱倫夫婦，兩人均未受訪，孫鵬和狄鶯也在快閃現身，季芹、王偉忠等人也陸續到場致哀。

(中時 )