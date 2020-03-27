人多風險高！陳時中：居家檢疫不能奔喪及探病 14:392020/03/27 中時 魏怡嘉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陳時中表示，是居家檢疫雖然相對苦，但不是特別苦，需要出外奔喪、探望重病家人是不可。 (圖／本報資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，邊境採檢及管制很重要，第二條防線是居家檢疫，雖然相對苦，但不是特別苦，需要出外奔喪、探望重病家人是不可以，雖然有些不近人情，但人多、風險比較高，建議用視訊軟體。 陳時中指出，居家檢疫在在隔離期間要遵守，保護大家的方法，如果有咳嗽、呼吸道症狀不能自行就醫，最好跟衛生局連絡協助，提醒在居家檢疫時、隔離時，不得出門、聚會，必要接觸者要保持距離，清潔用品不要混用。 (中時 ) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 #居家檢疫 #陳時中 #奔喪 #隔離 也許您會感興趣 推薦閱讀 中市居家檢疫替代所供應求 23日再釋140房 16:052020/03/23 生活 高市居家檢疫.隔離近4000人 違規舉發58件 16:512020/03/23 生活 蛋糕太逼真 陳時中看了笑吐：不敢吃自己的「頭」 20:442020/03/23 生活 阻絕境外 全面採檢取代居家檢疫 01:202020/03/24 生活新聞 2個月沒休息 陳時中1句話回應超盡責 17:102020/03/24 生活 防疫新手段 屏縣府推平安手環 17:462020/03/24 生活 陳學聖提議換掉陳時中 他曝背後「可怕陰謀論」 09:462020/03/25 政治 自港返台居家檢疫太悶 嘉義3人出門逛逛各罰30萬元 17:102020/03/25 社會 檢疫者入住日租套房 鄰居怕怕 04:102020/03/26 地方新聞 居家檢疫人數兜不攏 北市與中央相差3700人 11:432020/03/27 社會 生活熱門新聞 疫情發展非常時期！ 台大、輔大、政大宣布封校 - 生活 - 旺報 英情侶在台隔離喊「像監獄」 宅神一句嗆爆 - 生活 賣場這4雷區病菌炸多 醫：包裝好的食物最可怕 - 生活 抱怨在台隔離如坐監 英情侶改口道歉了 - 生活 傳財經大老外籍媳大鬧隔離病房？陳時中回應 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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