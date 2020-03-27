中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，邊境採檢及管制很重要，第二條防線是居家檢疫，雖然相對苦，但不是特別苦，需要出外奔喪、探望重病家人是不可以，雖然有些不近人情，但人多、風險比較高，建議用視訊軟體。

陳時中指出，居家檢疫在在隔離期間要遵守，保護大家的方法，如果有咳嗽、呼吸道症狀不能自行就醫，最好跟衛生局連絡協助，提醒在居家檢疫時、隔離時，不得出門、聚會，必要接觸者要保持距離，清潔用品不要混用。

(中時 )