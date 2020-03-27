「口罩實名制2.0」第二波預購自25日開跑，至27日下午1點已有163.3萬人次訂購成功，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示：「比上次的參與者多很多」仍鼓勵「盡量買，存貨夠」。希望系統改善後能夠讓口罩的涵蓋率再提升。

新增15例境外移入 多在美英兩國就學工作
財經大老外籍媳為餐點大鬧隔離病房？陳時中回應
廣東省全面採檢入境者 陳時中：台灣暫不跟進

(中時 )

#新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 #口罩預購 #陳時中 #存貨