口罩預購累計163萬人 陳時中：盡量買、存貨夠 14:382020/03/27 中時 李怡芸 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 疫情中心指揮官陳時中防疫表現獲肯定。（本報系資料照／王英豪攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 「口罩實名制2.0」第二波預購自25日開跑，至27日下午1點已有163.3萬人次訂購成功，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示：「比上次的參與者多很多」仍鼓勵「盡量買，存貨夠」。希望系統改善後能夠讓口罩的涵蓋率再提升。 新增15例境外移入 多在美英兩國就學工作 財經大老外籍媳為餐點大鬧隔離病房？陳時中回應 廣東省全面採檢入境者 陳時中：台灣暫不跟進 (中時 ) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 #口罩預購 #陳時中 #存貨 也許您會感興趣 推薦閱讀 吸金16億判8年 嫌犯發監前落跑將通緝 07:412020/03/23 社會 下波鋒面連雨2天！氣象局：這地區最凍16度 08:332020/03/23 生活 蛋糕太逼真 陳時中看了笑吐：不敢吃自己的「頭」 20:442020/03/23 生活 男鐵鍊栓16歲少女「囚地洞蹂躪24天」下場出爐！ 00:302020/03/24 兩岸 提議換陳時中遭出征 陳學聖回嗆：難道他是神主牌？ 15:212020/03/24 政治 2個月沒休息 陳時中1句話回應超盡責 17:102020/03/24 生活 陳學聖曝「換掉陳時中主因」 張雅琴嗆邏輯有問題 08:092020/03/25 娛樂 陳學聖提議換掉陳時中 他曝背後「可怕陰謀論」 09:462020/03/25 政治 陳時中厲害在哪？網推5「定心丸」特質 08:082020/03/26 政治 李㼈16歲校花女兒出道 激似超正母親…網友搶認岳父 08:542020/03/27 娛樂 生活熱門新聞 疫情發展非常時期！ 台大、輔大、政大宣布封校 - 生活 - 旺報 英情侶在台隔離喊「像監獄」 宅神一句嗆爆 - 生活 賣場這4雷區病菌炸多 醫：包裝好的食物最可怕 - 生活 抱怨在台隔離如坐監 英情侶改口道歉了 - 生活 傳財經大老外籍媳大鬧隔離病房？陳時中回應 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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