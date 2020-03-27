74歲的洪姓老翁聽說名為「德國黑螞蟻生精片」的壯陽藥非常神奇，自己從網站上找到香港賣家，網購大買黑螞蟻，寄到台灣時被海關查獲，由於具有藥物成分，被依違反藥事法移送台北地檢署，老翁到案後坦承購買，並表示都是自用「滋補」，檢方以寫悔過書為條件，將老翁緩起訴處分。

財務部台北關是在去年9月11日抽驗從香港寄來台灣的包裹，赫然從洪姓收件人的包裹中查獲60盒「德國黑螞蟻生精片」的壯陽藥，同時還有1盒香港產的「樂翻天」壯陽藥，依違反藥事法將洪移送北檢。

檢方傳訊洪到案，發現洪是74歲的老先生，他坦承從香港購買「黑螞蟻」，但只購買了10盒，其他多出來的都是賣家贈送的，「樂翻天」也是賣家送給他嚐鮮的。由於「黑螞蟻」是一盒6片裝，總共有360片，樂翻天也是一盒8片的包裝，懷疑洪姓老翁是意在販賣。

不過，洪老先生堅決否認，強調「黑螞蟻」的功能強大，很合他的需要，所以每天都吃，還有「滋補」的效果。由於檢警找不出老翁販賣圖利的事證，檢方考量老先生的年齡，認為經過這次刑事偵查應該有所警愓不會再犯，因此開出寫悔過書的條件，給老先生緩起訴處分。

(中時 )