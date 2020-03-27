疫情蔓延當前，每個人勤洗手之餘，經常擔心隨身手機也藏病毒，東吳大學今（27）日公布，在校園和微生物學系聯手實測，意外發現「日常藏菌TOP1」是電腦鍵盤上的Enter鍵，藏菌數量足足是手機的21倍！

東吳大學實驗室還進一步實驗，一般人手上的菌落狀況，隨機抽驗7位測試者手上的細菌，竟得出3位的菌落數飆破百位，更是鍵盤菌落的好幾倍，東吳大學表示，疫情當前最該抗防的恐怕是自己的雙手了，如果像以前多只用清水洗，等於沒洗，「用肥皂勤洗手，非常重要！」

東吳大學校園記者和微生物學系聯手實測，選定校園裡的電梯按鈕、電腦教室的鍵盤、教室手把、和同學的手機，用棉花棒隨機採樣，由徵生物系實驗室進行菌株培養，四天後得出結果，藏菌最多的是電腦鍵盤上的 Enter鍵，一共出現了42個菌落，手機和門把各出現2個菌落，最乾淨的是電梯鍵。

東吳大學校園記者推測，這應是疫情蔓延期間，學校兩小時消毒一次，並在電梯上黏上防護膜，讓電梯按鈕菌落數偏低。

該實驗室亦另作實驗，由受試者分別用清水、濃度75％的酒精和用肥皂，進行洗手前後的比對。結果殺菌效果最好的是75％的酒精，而且酒精可以破壞這次新冠肺炎病毒的結構；肥皂的效果次強。

東吳大學微生物學系主任李重義提醒，雖然酒精的殺菌力最強，但頻率太高可能傷手，按照政府宣導的洗手步驟「內外夾弓大立腕」，用肥皂洗手就能除去近九成的菌數。

(工商 )