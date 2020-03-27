陳以文靠眼神及肢體就演技大爆發。（八大提供）

《覆活》男女主角邱勝翊、任容萱。（八大提供）

邱勝翊、任容萱。（八大提供）

台視、八大原創戲劇《覆活》28日晚間10點台視首播，金馬影帝陳以文首集登場飾演縱火犯，與男主角邱勝翊在電梯口發生激烈衝突，「那場戲以文老師要掐我脖子，為了呈現真實性，在導演喊action之前，我是完全憋氣，刻意讓自己的血壓衝到腦門。」邱勝翊回想當下，拍攝一結束，由於自己憋氣太久，真的有吸不到空氣、快窒息的感覺。而薑是老的辣陳以文僅靠肢體神韻、零台詞貫穿第一集，渾身是戲爆發力十足。

《覆活》含金量高，除了主演邱勝翊、任容萱、姚以緹、吳岳擎，更網羅眾多金獎資深演員參與演出，包括金馬影帝陳以文，飾演邱勝翊父母親的游安順、嚴藝文，劇中詮釋執行長姚以緹的父親黃仲崑，扮演任容萱阿姨的于子育，以及造成女主角車禍的關鍵人物夏靖庭等。邱勝翊、任容萱雙雙表示，與前輩們同台對戲真的非常過癮。

邱勝翊談及這次飾演的保鑣角色，除了有武打動作戲，還有心理層面的挑戰，他透過挖掘奶奶過世的悲傷經歷，讓自己處在痛苦狀態，他說：「拍攝期間偶有失眠，倒不至於會無法入睡，但可能因為壓力關係，那期間常常做夢！」由於故事人設程佑寬長期仰賴安眠藥、抗憂鬱、焦慮等藥物，隨身會帶著藥罐子，因此和表演課老師及導演討論，覺得就用「丟藥罐」的詮釋方式來呈現，但精心設計的小動作，卻整慘自己，他大笑說：「記得一開始丟藥罐的時候滿難的，因為眼睛不能看藥罐，所以完全只能憑感覺接住，而且又要在鏡頭裡丟得帥氣，起初都會NG 4、5次左右，後來覺得我幹嘛這樣整自己！」

《覆活》首集劇情中，因任容萱的出現拯救了邱勝翊夢境中的被害者，震驚自己長期惡夢竟然有如此大的轉變，邱勝翊忍不住伸手摸了任容萱的頭頸，各自道別時，男方脫口邀約吃飯，被問及這段「摸頭殺」的撩妹情節，邱勝翊也自認摸頭、幫女生整理頭髮、撥頭髮都是蠻撩妹的招式，但他透露看過最高招，是在一部電影裡，「男生對女生說：『妳今天的指甲油顏色搽得漂亮，然後就順勢牽起女生的手』，我覺得這招蠻高招的。」

《覆活》由電影《寒單》執行導演詹家維執導，紐約電影學院畢業的他以比照好萊塢劇組製作模式，量身打造「Greenlight book」拍攝計畫首度導入台劇，讓全劇組包括演員，幕後團隊等能更有效掌握拍攝進度，以及了解場景處理手法，同時搭配去年入圍台北電影節俄羅斯籍的攝影Ian，透過媲美電影式的攝影角度與構圖美學，創造出有別一般台劇的新視野。《覆活》首播後將同步在愛奇藝台灣站、LINE TV、NETFLIX、WE TV等平台播映。

(中時 )