「Fed無限量QE計劃挽救了國債與投資級企業債的流動性風險，卻把垃圾債（高收益低信用評級美國企業債）給拋棄了。」一位涉足垃圾債投資的華爾街對沖基金經理認為，由於Fed無限量QE計劃不涉及認購垃圾債，他們正密切關注垃圾債市場是否會突然遭遇爆雷風險。

上周以來，美國垃圾債與同期國債的利差飆漲至1013個基點，創下2009年1月以來最高點。BBB級企業債債券收益率也升至次貸危機爆發以來最高水平，令市場一度擔憂垃圾債與BBB評級企業債將引爆美國萬億美元債券暴跌風險。

所幸，Fed無限量QE計劃面世，加之美國出台2兆美元經濟刺激計劃，令垃圾債與同期國債利差收窄至700個基點左右，稍稍緩解市場擔憂情緒。

然而，本周美國奢侈品零售商尼曼馬庫斯集團（Neiman Marcus）正與銀行商談申請破產重組，可能打響美國垃圾債違約第一槍，令市場神經又開始緊繃。

「本周以來，我們一直在減持BBB評級美國企業債與垃圾債未雨綢繆。」前述這位對沖基金經理坦言，當前他最擔心的是，這會成為全球新一輪金融危機爆發的導火線。

自2月疫情全球擴散導致美股大跌起，多數對沖基金一度認為美國能源類企業垃圾債最有可能成為引爆美債兌付違約風波的導火索。

究其原因，沙烏地意外打響原油價格戰導致原油價格大跌，令美國頁岩油企業收入大降無力兌付高收益債券本息。

「截至3月上旬，已有數十家美國頁岩油企業申請破產重組，令市場擔心規模高達9600億美元的能源類企業垃圾債很快會觸雷。」布魯德曼資產管理公司（Bruderman Asset Management）策略分析師Oliver Pursche回憶說，尤其在上週三，WTI原油價格大跌15%當天，一些對沖基金做空能源類垃圾債套利，令不少美國BBB信用評級能源企業債券價格一天之內大跌逾40%。

Oliver Pursche直言，上周美國能源類企業垃圾債差點爆發集體踩雷，也與當時美元荒狀況緊張存在密切關係。由於大量對沖基金出現槓桿資金連鎖平倉行為，導致能源類企業垃圾債被無差別拋售，即便有些能源企業流動性相當充裕且盈利能力較強，也未能倖免。

一家美國銀行信貸部門業務主管向對媒體表示，由於經濟衰退風險加大，導致企業盈利預期下滑，他們基於審慎風控策略與資本充足率要求，不再參與部分零售企業與高負債率企業的垃圾債做市商交易。因為一旦這些垃圾債或BBB級別企業債被調降信用評級，銀行自身需要補充大量資本金填補資產負債表缺口。

在他看來，此舉有可能加劇了垃圾債爆雷風險，以往美國零售企業與高負債率企業通過發債回購上市公司股票，從而在資本市場獲取利潤，如今他們得不到債券交易與融資支持，一旦股價下跌，勢必觸發債券價格隨之暴跌，導致企業信用評級大幅調降與經營狀況惡化，進而紛紛遭遇債券違約風波。

「這也是不少華爾街金融機構希望Fed能將垃圾債納入QE計劃的重要原因之一，當銀行不願救助這些企業，只能寄希望Fed充當最後的商業銀行貸款人，維繫垃圾債發行企業的資金鏈不斷裂。」Oliver Pursche指出，在目前Fed不作為的情況下，他們能做的，就是繼續減倉垃圾債與BBB級別企業債避險。

(中時電子報)