基隆醫院加強民眾就醫的環境安全，為鄉親健康把關，多家企業、學校看到醫院的用心及醫護人員的辛勞，紛紛送來抗疫物資。（基隆醫院提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆醫院加強民眾就醫的環境安全，為鄉親健康把關，多家企業、學校看到醫院的用心及醫護人員的辛勞，紛紛送來抗疫物資。（基隆醫院提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆醫院加強民眾就醫的環境安全，為鄉親健康把關，多家企業、學校看到醫院的用心及醫護人員的辛勞，紛紛送來抗疫物資。（基隆醫院提供／吳康瑋基隆傳真）

新型冠狀病毒肺炎疫情持續發展，基隆醫院加強民眾就醫的環境安全，為鄉親健康把關，多家企業、學校看到醫院的用心及醫護人員的辛勞，紛紛送來抗疫物資，讓衝鋒陷陣的醫護人員打了一劑強心針，可以繼續守護民眾的健康。

基隆醫院接受私立培德高級工業家事職業學校餐飲科與烘焙科師生精心製作天然、無人工添加物的餐點50份，院長林慶豐表示，感謝培德工家劉校長帶隊前來慰勞醫護同仁，全校師生的一份貼心小舉動著實讓基隆醫院倍感溫暖；在這防疫的期間，看到校長這麼有心、同學這麼出力，也代表基隆醫院對所有師生表達最大的謝意，讓我們一起攜手抗疫，希望疫情能儘早結束。

私立培德工家校長劉珮玲表示，非常感謝基隆醫院給學校機會，其實在這段期間，看到醫護人員無私的付出及敬業態度，尤其是臺灣的防疫真的做到滴水不漏，一切都是在人員的辛勞下建築起來的；在此培德工家的餐飲管理科與烘焙科師生準備了50份餐點，讓醫護及第一線的人員吃到老師及同學的用心，也讓學生們有一個很好的服務學習機會，此外，金車股份有限公司也致贈電解質飲料1,200瓶及大豆營養棒600條，讓醫護人員可以隨時補充水分與營養。

林慶豐也呼籲基隆鄉親，目前正進入季節交替的時段，乍暖還寒，務必提高警覺，特別是家中有高齡長輩及嬰幼孩童等，如有身體不適，請儘速就醫，以利及早診斷與進行治療；疫情期間大家務必保持勤洗手、維持良好個人衛生習慣，進出公共場所及醫院都務必佩戴口罩，基隆醫院與大家一同守護您的健康。

(中時 )