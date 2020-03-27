英國情侶在台居家檢疫，但抱怨環境太差，像住監獄。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，英情侶上午已經發文澄清，BBC也將相關報導下架，相信公道自在人心。

莊人祥分享檢疫所的收費，目前是有特殊任務(武漢包機、鑽石公主號)才可以免費入住，其他狀況要入住的話，無論是外國人還是台灣人入住防疫旅館都要收費，而集中檢疫所一天是150元美金，各縣市的檢疫場所，則有不同的價格。

至於英國情侶解除隔離，是否能領取補助金1000元，陳時中回應，需請相關單位再研究。

(中時 )