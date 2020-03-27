嘉義縣長翁章梁（左）化身「阿梁師」親自在「嘉有好食力」記者會上秀出廚藝。（張毓翎攝）

今日宣傳記者會在朴子市嘉有好市集草地廣場舉行，嘉義縣農會總幹事黃貞瑜及各鄉鎮市農漁會代表也都出席。（張毓翎攝）

因應新冠肺炎疫情，嘉義縣政府特別推出3支料理影片，27日縣長翁章梁化身「阿梁師」親自在「嘉有好食力」記者會上秀廚藝，並宣導防疫重要性，他表示，嘉義市已出現3例確診個案，嘉義縣目前仍維持零確診，除防疫不容出現破口，個人衛生及飲食也很重要，希望民眾在家運用在地新鮮又優質的農漁特產品，做出健康又可口的料理。

今日宣傳記者會在朴子市嘉有好市集草地廣場舉行，嘉義縣農會總幹事黃貞瑜及各鄉鎮市農漁會代表也都出席，並展示18鄉鎮市「一鄉一特色」的農漁特產品；黃貞瑜表示，嘉義縣農會有設置一個宅配服務專線05-2365111，即日起至4月30日，常溫商品單筆消費滿999元、冷凍或冷藏商品單筆消費滿1999元，即可享免運費，歡迎民眾踴躍訂購，在家做美食。

現場還播放第二季的料理預告片，翁章梁表示，去年繼第一季嘉義優鮮影片在youtube網站上架後，獲得民眾熱烈迴響，這次結合近期最夯的「宅經濟」消費模式，推出3支全新、5分鐘的懶人料理影片，當中使用的主要食材都來自嘉義縣，希望大家在欣賞影片之餘，了解並購買在地農漁特產品，也將優質產品推薦給親朋好友。

疫情延燒翁章梁親自下廚教民眾「健康做好菜」。（張毓翎攝）

(中時 )