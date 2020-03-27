航空業有4名包括機師及空服員確診，其為高風險公共服務業，外界質疑指揮中心只公佈病例數及曾到美國工作，資訊不透明，疫情指揮中心指揮官陳時中表示，如果無法確定其足跡，才會公佈，至於航空業等高風險共公服務業確診案例，未來會再研議是否針對其航班等資訊再做進一步的說明。

(中時 )