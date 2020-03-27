航空業確診案例 未來不排除公布航班資訊 14:462020/03/27 中時 魏怡嘉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 航空業確診案例 未來不排除公布航班資訊。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 航空業有4名包括機師及空服員確診，其為高風險公共服務業，外界質疑指揮中心只公佈病例數及曾到美國工作，資訊不透明，疫情指揮中心指揮官陳時中表示，如果無法確定其足跡，才會公佈，至於航空業等高風險共公服務業確診案例，未來會再研議是否針對其航班等資訊再做進一步的說明。 (中時 ) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 #航空業 #確診案例 #未來 #高風險 #服務業 也許您會感興趣 推薦閱讀 逾千家陸企破產 服務業最慘 04:102020/03/25 全球財經 林杰樑FB教防疫 台灣人的最愛成感染高風險 11:552020/03/25 生活 確診案例瘋狂增加 紐約市長：釋放300名輕刑犯 15:472020/03/25 國際 勞長證實：2家航空業、40多人放無薪假 14:462020/03/25 生活 北京將境外輸入高風險國家和地區名單調整為25個 19:442020/03/25 兩岸 新冠疫情迫降航空業 突爆4確診 04:102020/03/26 生活新聞 2黑天鵝來襲 油田服務業恐爆百萬人失業潮 13:062020/03/26 財經 感染高風險群 機師空服員壓力大 01:152020/03/27 生活新聞 航空業居家檢疫5天 做足防護 01:152020/03/27 生活新聞 瑞銀：大陸服務業和消費行業復工進度較慢 11:242020/03/27 兩岸 生活熱門新聞 疫情發展非常時期！ 台大、輔大、政大宣布封校 - 生活 - 旺報 英情侶在台隔離喊「像監獄」 宅神一句嗆爆 - 生活 賣場這4雷區病菌炸多 醫：包裝好的食物最可怕 - 生活 抱怨在台隔離如坐監 英情侶改口道歉了 - 生活 傳財經大老外籍媳大鬧隔離病房？陳時中回應 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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