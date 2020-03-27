近期多家國營事業人事異動，外界質疑是否涉及民進黨派系鬥爭，國民黨立委林德福今天在立法院質詢時也呼籲不要把民進黨政黨內部鬥爭搬到檯面上，但行政院長蘇貞昌否認外傳說法，強調他用人沒有流派考量。

蘇貞昌表示，對於國營事業人事，他絕對以怎樣讓國營事業運作好為考量， 本來他也可以賣人情拉幫結派，但他不是這樣的風格，任期屆滿的董事長是該續任或下台，他都有原則。他不排斥任用政治人物，政治人物經過歷練，當中也有好人才，有些他也予以續任。

不過林德福隨即表示，台北市長柯文哲曾痛批新潮流不倒，台灣不會好，對比最近人事異動，顯示蔡英文總統也認同應調整，民進黨政黨內部鬥爭自己處理就好，不要搬到檯面上，造成外界觀感不佳，現在最緊要的是做好防疫，除非有重大失職或生涯規劃，不然建議在520前，政府人事更動應該盡量避免。

對此蘇貞昌回稱，林德福的說法過度解讀，蔡英文沒有這樣的做法，他也沒有流派考量，現在當然防疫第一，但有些人事任期到了必須處理，而他以適才適所考量。

此外針對近期我方與大陸討論，將派機接回剩餘受困武漢同胞，林德福也呼籲綠營民代與網軍此時要克制，不要橫生枝節。蘇貞昌也表示，政府始終努力讓同胞回來，儘管因為先前的包機出了問題所以更小心，但仍希望繼續把國人接回來。

(中時 )