俗話兄說「情關難過」、「感情的世界容不下一粒沙」，男女一旦陷入難以自拔的「三角戀」漩渦中，恐喪失智理，作出震驚社會駭人事件。1998年發生在清大的一段三角戀情，讓就讀碩士班的洪曉慧，狠心打死閨密後，再以王水溶屍滅跡，這件情殺案因為手段兇殘，加上行兇者又具高學歷，當時震驚全台。

1998年3月，同年考上清大輻射生物研究所的洪曉慧與同窗好友許嘉真，同時愛上學長曾煥泰，洪曉慧要求許嘉真放棄，許嘉真不從，2人談判時破裂爆發衝突，洪抓住許的頭猛撞地板直到昏迷，接著拿化學藥劑噴灑，致許窒息身亡，再拿鹽酸、硝酸依比例調出「王水」，倒在許嘉真臉上毀容，還故意放一個之前與曾姓學長使用過的保險套，企圖製造性侵假象。

洪曉慧犯下「王水溶屍案」後，服刑10年8個月於2008年假釋出獄，再度引起社會關注。(中時資料照）

案發後，檢警根據洪曉慧、許嘉真與曾煥泰的三角戀，以及洪曉慧在命案現場留下的指甲、沾有血跡的鞋子、許嘉真的信用卡紀錄、電子郵件往來等線索，偵破國內第一起「溶屍」凶殺案。這起「三角戀」造成許嘉真枉死、曾煥泰休學避走國外，至於洪曉慧則被依殺人罪及毀壞屍體罪，合計判處18年有期徒刑，還須賠償受害者家屬2417萬元。

洪曉慧1998年也因情感問題殺周害好友犯下「溶屍案」，2008年假釋後從事翻譯工作，但現今成蹤成謎。(本報系資料照)

洪曉慧服刑10年8個月後，2008年假釋出獄，入監期間知道所犯殺人罪未來找工作不容易，因此在獄中勤學英文，希望出獄後能夠從事翻譯工作維生。據了解，洪曉慧假釋後曾獨自在外居住，並找到一家出版社擔任翻譯工作，2009年出版首部翻譯書，2010年加入朱學恆公益組織，幫忙翻譯國外影片，不過朱學恆表示，洪曉慧已經離開團隊，就連鄰居朋友也不知道她去了哪裡，現今行蹤成謎。

複雜的三角關係，讓3名高材生的未來變了調，求學過程一路順遂的洪曉慧，因為解不開三角戀習題，致使優秀學生成了愛情俘虜，最終迷失自我，害人害己，也毀了三個家庭。

這起王水溶屍案現場，原為清大輻生所，命案後悄悄拆除，改為生物科技館，分為南、北兩館，洪曉慧當年調製王水的實驗室位於建物南館，後來該館傳出有輻射汙染疑慮，決定整館拆除，實驗室也被夷為平地，意味這起驚悚命案的軌跡，將漸漸從歷史中消失。

洪曉慧當年犯下的溶屍實驗室，案發後傳靈異，清大多年後悄悄拆除，招牌丟在一旁。（中時資料照）

據悉，洪曉慧調製王水的實驗室，靈異傳言時有所聞，部分8年級世代的學生口中流傳，有學生就坦言，一個人走進去還是會「毛毛的」，也曾聽說實驗時，會聽到詭異的風吹聲，仍被部分學生視為「禁地」。

(中時電子報)