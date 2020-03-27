近期有資料顯示，用於治療風濕免疫疾病的奎寧類藥物（Hydroxychloroquine）可用於新冠肺炎的治療，該款藥物近期傳出缺貨、囤貨。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，若存量超過10%就要申報，我們會查庫存量，和口罩一樣，庫存量太多就不出貨，暫定3個月。這樣的管理之下，如果囤貨、缺藥都可以來報告，衛生單位會進一步去查。

(中時電子報)