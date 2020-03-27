黃曉明在《鬢邊不是海棠紅》中飾演的程鳳台紳士聰明見識多，在外是聰明的商人、在家對二奶奶佘詩曼愛護有加，他坦言：「程鳳台相當完美，對表演的挑戰很大，自己也加入了好玩趣味的戲，像是潔癖、與二奶奶吵架等都是。」黃曉明透露在片場看見京劇老師們唱戲會想模仿，自爆羨慕尹正想演商細蕊的角色，曾和導演惠楷棟及于正提過加戲，導演以太麻煩拒絕，總監製于正則笑答：「你太陽剛，上妝不是這種效果。」黃曉明氣餒回：「是嫌我太老？」

佘詩曼劇中為討黃曉明歡心，特別戴上耳環撒嬌。（圖／愛奇藝台灣站）

佘詩曼劇中為討黃曉明歡心，特別戴上耳環撒嬌問：「是否有發現自己哪裡不一樣？」沒想到對方不但什麼都沒發現，還虧：「胖了點。」讓她氣喊：「不想伺候了！」而戲外問及黃曉明是否會發現沒戴耳環的小細節，黃曉明笑答：「這靈魂的拷問，我其實分不太清楚，但都挺好看。」該劇於每週五晚間八點在愛奇藝台灣站播出。

黃曉明自爆曾想加戲被拒絕。（圖／愛奇藝台灣站）

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(中時電子報)