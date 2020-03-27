中央流行疫情指揮中心今(27)日召開記者會，一媒體提問有確診者因飲食問題大鬧隔離病房。對此，指揮官陳時中回應說，住醫院不是住旅館，病患要分清楚。

據傳有財經界大老的外籍媳婦，在隔離期間因不習慣病房內的中式餐點而大吵大鬧，要求醫護人員買漢堡，對此官陳時中表示，希望「住醫院還是住旅館要分清楚」，飲食上醫院會有相應的安排，「當然合理的要求會盡量做，但若是不合理的，不表示住院的病人鬧事就沒事。」仍會依《醫療法》第24與106條的法條規定予以處分。

(中時 )