華為(Huawei)在台灣時間 26 日晚間正式發表了 P40 系列三款手機，搭載最新基於 EMUI 10.1 系統，Huawei Share可實現與手機、PC、平板等設備間快速傳輸與連接。此外，此系統中也帶來語音助手「小藝」在中國大陸之外的版本「Celia」，首波在六國上線，可謂是華為因美中貿易戰的禁令後導入 HMS(Huawei Mobile Service)後，另一次向 Google 發出的正面挑戰。

說到語音助手，蘋果旗下 Mac 與 iOS 平台有 Siri，Android 陣營則都可支援 Google 助理，三星手機則還有自家的 Bixby，智慧音箱領域則還有亞馬遜的 Alexa。而華為 Celia 算是語音助手中的新兵。Celia 將隨著華為 P40 系列，在英國、西班牙、法國、智利、墨西哥、哥倫比亞的等國推出，支援英文、西班牙文、法文等三種語言。長按電源鍵或是說出「Hey, Celia」即可呼喚它，根據展示影片，Celia 可以替你撥打電話、發訊息、設定鬧鐘、查詢天氣、查看行事曆，更可以將手機螢幕設定為護眼模式，啟用面對面翻譯、辨識食物卡路里、辨識生活中的物品(例如花卉)、查詢眼前商品可到哪裡買等，功能上跟初期 Google 助理以及 Google Lens 的功能相當接近。

Huawei AI Assistant Hey Celia! Introduction Trailer Official Video

華為 P40 系列與 2019 年下半年發表的 Mate 30 系列一樣，因受到中美貿易戰的影響，Google 因循政府禁令，未授權華為使用 GMS(Google Mobile Service)，因此也無法安裝 Google Play Store。因此，華為開發了 HMS，並採用 AppGallery 代替 Google Play Store 作為應用程式商店。然而，相對於 Google Play Store 的 App 數量還有能使用完整 Google 相關服務(包含YouTube、Google Drive、Google 相簿等等)，華為目前提出的替代方案，競爭力上還是略顯薄弱。在華為 P40 系列發表之後，《9to5google》網站認為手機相機的表現確實很出色，但是難以靠此優點跨越缺乏完整 Google 系列服務與應用程式的鴻溝。

(中時電子報)