日前一對英國情侶來台，被要求在台灣居家檢疫，未料竟嫌環境如同住在監獄，還因此鬧上國際板面，，對此律師李怡貞砲轟：「我們台灣被欺負的還不夠嗎」？接著聽聞這對情侶結束領檢疫還能領補助，讓她揚言真的很憤怒。

針對英國情侶痛批居家檢疫如同住在監獄，對此李怡貞怒斥：「我們台灣被欺負的還不夠嗎？！被WHO糟蹋的還不夠嗎？為什麼自己沒錢還要怪台灣苛待你們」，對此有網友好奇是否是要刻意寫給台灣人看？她則難掩怒氣表示要寫給英國人看，他們自己不會用翻譯年糕嗎？更強調律師用英文寫東西收費比較貴，自己沒有那英國時間，而且也沒有要給對方佔便宜的意思，加碼秀了英文：「Get Your Ass Out Of My Country.ASAP」。

此外聽聞這對英國情侶結束領檢疫能領補助，讓她直接表明：「如果是真的就太生氣了」，對此網友也紛紛留言：「如果可以領補助就太超過了，要取消」、「太沒天良了！那是我的納稅錢」、「，他們又不是台灣人，為什麼有這個福利」。

(中時電子報)