日前一對英國情侶來台,被要求在台灣居家檢疫,未料竟嫌環境如同住在監獄,還因此鬧上國際板面,,對此律師李怡貞砲轟:「我們台灣被欺負的還不夠嗎」?接著聽聞這對情侶結束領檢疫還能領補助,讓她揚言真的很憤怒。

針對英國情侶痛批居家檢疫如同住在監獄,對此李怡貞怒斥:「我們台灣被欺負的還不夠嗎?!被WHO糟蹋的還不夠嗎?為什麼自己沒錢還要怪台灣苛待你們」,對此有網友好奇是否是要刻意寫給台灣人看?她則難掩怒氣表示要寫給英國人看,他們自己不會用翻譯年糕嗎?更強調律師用英文寫東西收費比較貴,自己沒有那英國時間,而且也沒有要給對方佔便宜的意思,加碼秀了英文:「Get Your Ass Out Of My Country.ASAP」。

此外聽聞這對英國情侶結束領檢疫能領補助,讓她直接表明:「如果是真的就太生氣了」,對此網友也紛紛留言:「如果可以領補助就太超過了,要取消」、「太沒天良了!那是我的納稅錢」、「,他們又不是台灣人,為什麼有這個福利」。

(中時電子報)