瀛海中學學生會今天卻費心以800本瀛海專屬吟誦集，堆疊「TAlWAN、YHSH加油」字樣。(瀛海中學提供／曹婷婷台南傳真)

瀛海人每位學生都一定要閲讀並背誦的詩詞＂吟誦集＂。(瀛海中學提供／曹婷婷台南傳真)

台南市私立瀛海中學原本3月31日、4月1日要歡喜慶祝61周年校慶運動會，今年配合校慶更發起全球瀛海人制服日活動，邀請遍布全球校友穿制服返校或在各地同歡，但受新冠肺炎疫情影響，2項活動都延到下半年，不過，學生會今天卻費心以800本瀛海專屬吟誦集，堆疊「TAlWAN、YHSH加油」字樣，為台灣祈福，祈求疫情退散。

學生會副會長陳俊鴻同學説，3月31日及4月1日是瀛海中學慶祝61周年校慶運動會的大日子，今年配合校慶運動會，學生會發起全球瀛海人制服日活動，邀請遍布在全球的校友，穿著制服返校或在各地共同慶祝。但是，因為目前全球瀰漫在疫情氛圍，因此，校慶運動會和全球瀛海人制服日活動都延後到今年下半年再舉行。

不過，雖然校慶運動會延期了，但為了提振大家的信心，希望大家能夠勇敢面對環境的挑戰，所以在校園發起了Taiwan加油的活動。今天頂著30度高溫，於學校草坪以800本瀛海人每位學生都一定要閲讀並背誦的詩詞＂吟誦集＂，一本一本堆疊起來，排出＂TAlWAN、YHSH加油＂字樣，表達全球瀛海人對疫情的關心。

學生會幹部們帶頭高喊We Are the World及台灣加油，相當熱血。學生會長方彩丞呼籲，面對疫情，希望同學們都能維持正常作息、操練健康身體，勤洗手、量測體溫、在適當時候帶上口罩，保護自己與他人。

校長張添唐說，雖然天氣非常炎熱，但看見瀛海優秀青年熱情高昂，拿出具體行動展現深具社會關懷的生命力，讓人看了非常感動。

(中時 )