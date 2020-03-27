為保障勞工就業權益，台中市政府勞工局首發辦理「視訊徵才活動列車」，求職者只要遵循3步驟，即可參加視訊面試，兼顧勞資雙方防疫安全與便利。勞工局長吳威志表示，台中市科技業、製造業首季釋出超過5000個職缺，因應疫情中市府推出「視訊」面試，達成就業不中斷。

台中市就業服務處代理處長許淑玲指出，為讓民眾了解視訊徵才相關訊息，官網設置「防疫薪安排 視訊來徵才」專區，超過12家企業釋出百名以上職缺，包括回流台商今國光學、永勝光學、橋椿金屬、宏全國際，跨國企業正証光機械，在地企業鎧全鐵材、富譯工業等。

勞工局說，3步驟分別為一「投遞」意願調查表及個人履歷至指定信箱，經徵才公司篩選後通知，二求職者可「下載」zoom視訊系統，三再「登入」會議室代碼。如求職者沒有電子設備或不善操作，中市也有23個就業服務據點，提供免費視訊設備、專人協助等。

吳威志強調，為確保視訊面試順利，日前更與科技部中部科學工業園區管理局合作，試辦愛爾蘭商意利公司面試，修正並完善視訊徵才流程。

台中市就業服務處推「即時就業獎勵金」，設籍中市且29歲以下的青年待業3個月，參加視訊徵才活動後就業滿14日，即可請領3000元獎勵，持續就業滿3或6個月，可領取高達2萬5000元。

(中時 )