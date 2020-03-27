繼20國集團（G20）剛在26日晚間舉行視訊峰會後，中國國家主席習近平27日應約同美國總統川普通電話，共商合作抗擊疫情。川普強調，將親自過問，確保美中兩國排除干擾，集中精力開展抗疫合作。兩國領袖並同意就共同關心的問題保持溝通。

新華社27日報導，雙方通話時，習近平詳細介紹中方為打好疫情防控阻擊戰採取的舉措。習近平表示，自己十分關注和擔心美國疫情發展，也注意到美方正在採取一系列政策舉措。中方對開展國際防控合作一向持積極態度。當前情況下，中美應該團結抗疫。

習近平強調，中美兩國衛生部門和防控專家就國際疫情形勢、中美防控合作一直保持著溝通，中方願繼續毫無保留同美方分享資訊和經驗。中方理解美方當前的困難處境，願提供力所能及的支援。

習近平指出，當前中美關係正處在一個重要關口，中美合則兩利、鬥則俱傷，合作是唯一正確的選擇。希望美方在改善中美關係方面採取實質性行動，雙方共同努力，加強抗疫等領域合作，發展不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的關係。

川普則表示，自己認真聆聽了習近平26日晚上在G20特別峰會上的談話，他與各國領導人都讚賞習提出的看法和倡議。川普向習近平詳細詢問了中方有關疫情防控舉措，表示美中兩國都正面臨新冠肺炎疫情挑戰，並高興看到中方在抗擊疫情方面取得了積極進展。

川普強調：「中方的經驗對我很有啟發，我將親自過問，確保美中兩國排除干擾，集中精力開展抗疫合作。並感謝中方為美方抗疫提供醫療物資供應，並加強兩國醫療衛生領域交流，包括抗疫有效藥物研發方面的合作。」

另據BBC報導，根據約翰霍普金斯大學的統計，26日美國的新冠肺炎累計確診數超過82,000例，在全球各國中排名第一，確診病例數已超過了中國（81,782例）和義大利（80,589例）。至今，疫情在美國已造成超過1100人死亡。

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