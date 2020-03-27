樂天桃猿Rakuten Monkeys迎接新球季，無奈受到疫情影響，球迷朋友難免憂愁，為了提振10號隊友士氣，感受「樂」力，桃猿推出「超前部署 桃猿最罩」企劃，桃捷桃猿彩繪列車已經超前部署，等待未來疫情消除，再陪10號隊友直達美好！

Rakuten Monkeys 「超前部署 桃猿最罩」今天宣布推出桃捷桃猿彩繪列車已經準備好，而且實際已經行駛，Rakuten Monkeys 今年最「樂」的主視覺將整列車包裝上路，再創地方經營話題，屬地主義還是桃猿最「罩」！

桃捷的樂天桃猿彩繪列車已經實際行駛。（樂天桃猿提供／鄧心瑜傳真）

桃捷的樂天桃猿彩繪列車已經實際行駛。（樂天桃猿提供／鄧心瑜傳真）

桃捷桃猿彩繪列車以站站停的普通車為主體，為Rakuten Monkeys與桃園捷運攜手打造的棒球主題列車，而「樂天桃猿版」A19站站體廣告也已經超前佈署，告訴大家樂天來了，桃捷A19棒球主題車站站內換上Rakuten Monkeys吉祥物以及球員的設計意象，將 A19棒球主題車站煥然一新。讓不只10號隊友們，也讓每日從A19進出的當地居民及旅客們跟Rakuten Monkeys有更多、更深的連結，共同實現職棒屬地主義，發揮在地精神，讓桃園挺桃猿！

桃捷桃猿彩繪列車時刻表如下：

•A21(環北站)發車時間-06:35、09:35、12:35、15:35、18:35、21:35

•A1(台北車站)發車時間-08:07、11:07、14:07、17:07、20:07、23:07

(中時 )