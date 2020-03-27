廣東省全面採檢入境者 陳時中：台灣暫不跟進 15:012020/03/27 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 廣東省全面採檢入境者，陳時中：台灣暫不跟進。（摘自中時電子報直播） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為防範新冠肺炎，廣東省要求入境者進行採檢。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，台灣一直沒有全採檢的計畫，也許未來某種情況下才會考慮這件事情，目前政策不變。 (中時 ) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 #全面採檢 #入境者 #廣東省 #陳時中 也許您會感興趣 推薦閱讀 蛋糕太逼真 陳時中看了笑吐：不敢吃自己的「頭」 20:442020/03/23 生活 提議換陳時中遭出征 陳學聖回嗆：難道他是神主牌？ 15:212020/03/24 政治 台灣疫情還有兩個月 陳時中：封城準備已就位 15:262020/03/24 生活 2個月沒休息 陳時中1句話回應超盡責 17:102020/03/24 生活 陳時中：封城準備已就緒 04:102020/03/25 財經要聞 陳學聖曝「換掉陳時中主因」 張雅琴嗆邏輯有問題 08:092020/03/25 娛樂 張上淳自責消失 他曝陳時中霸氣挽留 08:392020/03/25 政治 陳學聖提議換掉陳時中 他曝背後「可怕陰謀論」 09:462020/03/25 政治 陳時中厲害在哪？網推5「定心丸」特質 08:082020/03/26 政治 傳財經大老外籍媳大鬧隔離病房？陳時中回應 14:532020/03/27 生活 生活熱門新聞 疫情發展非常時期！ 台大、輔大、政大宣布封校 - 生活 - 旺報 英情侶在台隔離喊「像監獄」 宅神一句嗆爆 - 生活 賣場這4雷區病菌炸多 醫：包裝好的食物最可怕 - 生活 抱怨在台隔離如坐監 英情侶改口道歉了 - 生活 傳財經大老外籍媳大鬧隔離病房？陳時中回應 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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