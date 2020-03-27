空服員檢疫僅需3天 指揮中心曝原因 15:032020/03/27 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥。（指揮中心提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情蔓延，華航、長榮都陸續出現機師、空服員確診，不過，機組人員居家檢疫卻有特例，客機機組員居家檢疫5天、貨機機組員3天，就能回到工作崗位，令民眾擔憂。 中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中回應，關於醫護、長照機構的等特殊行業，需要雙採陰的情況，才可以繼續工作，主要是為了保護醫療量能，避免問題擴大。 中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥補充，機組員有提出自我保護措施，降低自己風險，才能在居家檢疫3天、5天的狀況下，就能再次執勤，但指揮中心也有要求航空公司說要給機組員喘息空間。 (中時 ) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 #機組員 #居家檢疫 #陳宗彥 #自我保護 也許您會感興趣 推薦閱讀 中市居家檢疫替代所供應求 23日再釋140房 16:052020/03/23 生活 阻絕境外 全面採檢取代居家檢疫 01:202020/03/24 生活新聞 新北市居家檢疫板橋最多 侯友宜慰問區公所 17:222020/03/24 生活 防疫新手段 屏縣府推平安手環 17:462020/03/24 生活 中市推動「安心旅宿」 居家檢疫及居家隔離家屬每戶補助5000元 18:542020/03/24 生活 信義區違法日租套房成居家檢疫所 住戶傻眼 16:202020/03/25 社會 自港返台居家檢疫太悶 嘉義3人出門逛逛各罰30萬元 17:102020/03/25 社會 檢疫者入住日租套房 鄰居怕怕 04:102020/03/26 地方新聞 台中居家檢疫者暴增 副議長顏莉敏籲增加替代所數量 15:192020/03/26 生活 居家檢疫人數兜不攏 北市與中央相差3700人 11:432020/03/27 社會 生活熱門新聞 疫情發展非常時期！ 台大、輔大、政大宣布封校 - 生活 - 旺報 英情侶在台隔離喊「像監獄」 宅神一句嗆爆 - 生活 賣場這4雷區病菌炸多 醫：包裝好的食物最可怕 - 生活 抱怨在台隔離如坐監 英情侶改口道歉了 - 生活 傳財經大老外籍媳大鬧隔離病房？陳時中回應 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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