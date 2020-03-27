新冠肺炎疫情蔓延，華航、長榮都陸續出現機師、空服員確診，不過，機組人員居家檢疫卻有特例，客機機組員居家檢疫5天、貨機機組員3天，就能回到工作崗位，令民眾擔憂。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中回應，關於醫護、長照機構的等特殊行業，需要雙採陰的情況，才可以繼續工作，主要是為了保護醫療量能，避免問題擴大。

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥補充，機組員有提出自我保護措施，降低自己風險，才能在居家檢疫3天、5天的狀況下，就能再次執勤，但指揮中心也有要求航空公司說要給機組員喘息空間。

(中時 )