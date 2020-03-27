很不容易地，雲朗、老爺、凱撒今日宣布聯手，砸上億元跨品牌自救，雖然比原本外界預期的「聯賣、促銷」力道弱了些。但不可諱言，三家背景大不同，如今在疫情肆虐下能夠摒棄門戶之見，共同衝刺國旅，是該給三家業者拍拍手。

為什麼說這合作「很不容易」，在於背景迥異。雲朗是高低很懸殊，君品、日月潭雲品知名度太高了，但新品牌還在努力階段；老爺是賺很久，近年剛進軍輕文旅；凱撒應該是最尷尬的，近2年才開始踩油門衝刺，沒想到就遇到新冠攪局。

對於國人來說，三家飯店「應該是都聽過」，但以三家的量體，其實在台灣的國旅市場仍算少數。過去一陣子，買一送一、半價促銷的方案太多了，但比較少像這次，是跨品牌合作，原因也不能理解，大敵當前，就是要想辦法活下去了。

三家業者合作的起點，是擴大加碼員工旅遊基金，給旗下1萬名飯店同仁及關係企業員工平均每人1萬元旅遊基金，這種類似「店內消費券」的概念，過往都不會讓員工在其他飯店使用，如今擴大使用通路，或多或少能強化員工「花掉它」的誘因。

三家業者的下一步，是希望這種作法，能吸引其他企業及各產業福委會加入，讓在職員工享有加碼優惠的旅遊福利，這姑且稱之企業客戶的聯賣專案。雖然不知道實際響應的企業有多少，但跨出這步，可預見類似的結盟模式，會愈來愈多。

疫情當下，飯店業者受創首當其衝，要單打獨鬥可以，得看口袋夠不夠深，只不過若遇到幾近海嘯似地住房率崩落，口袋再深都撐得很辛苦。結盟之後，也許有更大機會捱過這次疫情，會否埋下整併、入股的種子，商場上的分合值得期待。

(中時 )