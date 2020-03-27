慧洋-KY(2637)交付一艘巴拿馬型（Panamax/82,400 DWT，船名：Sakizaya Star）散裝貨輪，為JMU造船廠建造NOx第三期環保節能新船，該船舶已與歐洲租家簽訂1年以上租約，毛利率近5成。在該艘新船加入後，慧洋集團旗下總計擁有131艘船舶，穩坐國內最具規模的散裝航運龍頭企業。

慧洋指出，繼1月份交付由川崎船舶製造61,000噸Supramax（船名：Amis Treasure），今日再度有新船入隊，使慧洋船隊規模達131艘，平均船齡6.9年。今年度交付7艘節能新船規劃仍在既定時程內順利進行，接下來將陸續交付兩艘新船，分別為由川崎打造超級極限型（Supramax/61,000 DWT，船名：Amis Unicorn），以及由今治製造之超級極限型（Supramax/63,000 DWT，船名：Amis Respect），今年交付7艘新船有2艘加裝脫硫設備，且皆為符合環保法規的節能船舶，預期可提升公司船隊競爭力。

因疫情造成第1季工廠、港口停工，散裝航運運價指數大跌，然而3月以來全球散裝航運仍因穀物與民生物資等必要需求，帶動慧洋主要船型相關運價指數逐步止跌回穩，而除了新船加入船隊外，既有現成船亦有租家提前鎖定第3季換約租金，預估平均毛利達46％，航運業界對市場前景仍具信心。

(時報資訊)