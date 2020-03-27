新北市永和區樂華夜市人潮減少約5成，衝擊攤商生計，樂華夜市自治會會長許承煬號召里長聯誼會顧問、地方仕紳黃志彰等捐出1萬公升防疫酒精給永和區公所。（葉書宏攝）

新北市永和區樂華夜市人潮減少約5成，衝擊攤商生計，樂華夜市自治會會長許承煬號召里長聯誼會顧問、地方仕紳黃志彰等捐出1萬公升防疫酒精給永和區公所。（葉書宏攝）

新北市永和區樂華夜市人潮減少約5成，衝擊攤商生計，樂華夜市自治會會長許承煬號召里長聯誼會顧問、地方仕紳黃志彰等捐出1萬公升防疫酒精給永和區公所。（葉書宏攝）

新北市永和區樂華夜市人潮減少約5成，衝擊攤商生計，樂華夜市自治會會長許承煬號召里長聯誼會顧問、地方仕紳黃志彰等捐出1萬公升防疫酒精給永和區公所。（葉書宏攝）

新冠肺炎疫情衝擊觀光、旅遊，新北市永和區樂華夜市人潮減少約5成，衝擊攤商生計，樂華夜市自治會會長許承煬號召里長聯誼會顧問、地方仕紳黃志彰等捐出1萬公升防疫酒精給永和區公所，市價約200萬元，與市府一起防堵疫情擴散。

永和區公所今（27日）上午舉行捐贈儀式，華夜市自治會會長許承煬、永和區里長聯誼會顧問團團長胡維新、地方仕紳黃志彰及金興發生活百貨永和店等一起捐出2500桶75％防疫酒精，由民政局長柯慶忠代表接受。

立委林德福辦公室主任黃立人、市議員羅文崇、副議長陳鴻源祕書謝夢林、市議員連斐璠祕書蔡丁吾、地方里長等出席見證。

許承煬表示，疫情衝擊樂華夜市商機，人潮下跌約5成，僅剩下五六日還有人潮，平常日生意慘淡，為了和政府一起共同抗疫，號召里長聯誼會顧問團、黃志彰等一起捐助物資。

許承煬說，特助感謝永和區里長聯誼會顧問團團長胡維新及所有顧問，熱心公益的黃志彰熱情支持，金興發生活百貨永和店協助以成本價向酒精製造廠商訂購。

樂華夜市自治會及永和區里長聯誼會顧問團各捐贈1000桶、黃志彰捐贈500桶、金興發生活百貨永和店協助向酒精製造廠商以每桶成本價約549元取得（市價800元），合計2500桶，每桶4公升，防疫物資市價約200萬元，全數交由永和區公所配發。

柯慶忠感謝永和區地方各界支持市府防疫政策，有慷慨捐助物資、有配合暫緩或停辦大型群聚活動，如宮廟遶境、老人共餐、市民研習課程等，居家檢疫者也在家遵守相關規定，不趴趴走。

永和區長胡合鎔表示，截至3月26日止永和區居家檢疫人數達1029人，每位里幹事平均負責30件居家檢疫個案，除了打電話關懷追蹤，還要代為購物、送餐及關懷包、配合警政協尋等，加上疫情尚未趨緩，心理壓力頗大；但每位里幹事仍秉持積極任事態度，提供居家檢疫者最有溫度的服務。

柯慶忠除肯定第一線防疫同仁的付出與努力也呼籲，值防疫非常時期，請大家共體時艱，並做好自我防護，出門戴口罩、勤洗手，量體溫等，在自己崗位上，做好萬全準備，守護家園與市民安全。

(中時 )