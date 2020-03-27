POS廠虹堡（5258）2019年第四季營運動能暢旺，歸屬母公司稅後淨利創1.83億元新高，每股盈餘（EPS）2.05元亦創歷史第3高。累計全年歸屬母公司稅後淨利0.17億元、每股盈餘0.19元，較前年虧損3.72億元、每股虧4.97元大幅轉盈。董事會決議不配發股利。

虹堡股價自鼠年開紅盤以來跌跌不休，19日下探14.75元的近1年低點。董事會決議自今（27）日起至5月26日首度實施庫藏股預計在13～46元間買回1500張，若低於下限將繼續買回，買回總金額3.83億元，買回股票將轉讓給員工，今日開盤即量增跳鎖漲停價19.7元。

虹堡2019年合併營收創35.76億元新高，年增達53.65％，毛利率27.31％亦創次高。惟受提列中東客戶呆帳影響，營益率負0.27％，但較前年負19.33％大幅好轉。配合業外收益挹注，歸屬母公司稅後淨利0.17億元、每股盈餘0.19元，較前年顯著轉盈。

虹堡2019年第四季合併營收創12.41億元新高，季增59.29％、年增64.98％。毛利率30.26％、營益率13.83％，分創1年、3年半高點。歸屬母公司稅後淨利創1.83億元新高，季增達3.72倍，每股盈餘2.05元，則創歷史第3高，較前年虧損3.35億元、每股虧損4.48元大幅轉盈。

虹堡表示，去年營收成長主要受惠產品在全球主要市場的知名度提升、市占率提高，公司持續推出雲端服務產品及新型多功能Android支付終端機產品，亦增添營收成長動力。公司同時積極降低產品成本、提升產品競爭力，亦使毛利率顯著提升。

至於本業營運仍小幅虧損，虹堡指出，主因中東地區客戶因受經濟制裁，匯款管道持續受阻，公司按規定於去年上半年提列信用減損約3.1億元，將該地區信用減損全數提列完畢，下半年在干擾因素解除後，單季營運均恢復獲利。

觀察虹堡2019年各地區營運概況，以東北亞達23％最高、中南美洲17％居次，歐洲16％、東南亞15％，台灣12％、北美11％。虹堡指出，隨著陸續開發海外新市場，已有效減少公司銷售區域過度集中風險。

同時，虹堡在國內亦成功爭取包括自助加油站、停車場自助繳費機及大型醫療院所自助繳費機等標案，同時對接國內多元支付熱潮，在併機議題上持續開發新專案，更爭取到知名量販超市多卡合一商機。

展望後市，虹堡表示，營收成長動能仍以東北亞及歐美地區為主，雖然新冠肺炎疫情尚不穩定，惟目前對訂單影響不大，少數地區因當地政府實施管制措施，造成短期貨運遲滯，但影響時間並不長，若全球疫情能逐漸受到控制，公司對今年營運仍維持審慎樂觀。

(時報資訊)