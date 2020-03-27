儘管印度央行推出一連串緩解新冠肺炎大流行造成的經濟衝擊，並在稍早前宣布降息3碼，但周五印度股市盤中仍然由紅翻黑，失守全日高點。

目前Nifty指數跌1.06%，報8,548.60點；Sensex指數跌1.76%，為29,416.12點。兩大指數盤中一度漲近4%。分析師表示，市場仍不確定這個問題將持續多久，因為經濟處於停滯狀態。

繼印度政府周四推出規模達226億美元的經濟激勵計畫後，印度央行周五宣布調降基準利率，跟進其他已採取緊急措施應對新冠疫情衝擊的主要央行腳步。

印度央行決策委員會決議，將附買回利率（Repo Rate）調降75基點，至4.40%，超出市場預期的降息50基點。附賣回利率（reverse repo rate）調降90基點，至4%。印度央行表示，為了重振經濟成長、緩解新冠肺炎疫情造成的經濟衝擊，如有必要，央行將保持寬鬆立場。

(時報資訊)