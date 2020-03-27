受到新型冠狀病毒疫情衝擊，實體零售業面臨業績大幅緊縮，更加確立未來通路必須數位轉型、布局新零售市場的趨勢，有鑒於此，亞太電(3682)量身打造「智慧客流商情服務」智慧零售解決方案，提供賣場空間動線、客流行為等深度分析，協助業者抓住消費者的心，平均提升18%的來客數、增加21%的來客停留時間，深獲運動用品專賣店、流行精品服飾與生活用品店等零售業者肯定。

根據市調機構統計，2025年全球智慧零售市場經濟規模可望突破1.5兆美元，全球電商巨擘亞馬遜積極拓展智慧零售業務，自2018年開設首家Amazon Go無人店，掀起全球無人店風潮，日前更宣布成立無人商店業務部門，對外技術授權，搶攻傳統零售業數位轉型市場大餅，可見智慧零售已是一股勢不可擋的未來趨勢。

5G即將在下半年開台，積極拓展各種創新應用的亞太電表示，「智慧客流商情服務」智慧零售解決方案，絕對是協助實體零售業者數位轉型的最佳利器，提供智慧攝影機感測人流與人臉辨識、AI邊緣運算系統分析影像，及雲端平台報表，一站式完整軟硬體整合服務系統，提供進店、互動和成交三大分析功能，讓初次接觸智慧化管理系統的實體零售業者更快上手，協助轉型大計事半功倍。根據內部統計顯示，目前已採用智慧零售方案的客戶，平均提升18%的來客數、增加21%的來客停留時間。

亞太電指出，此次協助客戶導入智慧零售解決方案，主要業者欲了解不同年齡層、性別客群來店時段，獲得更進一步的客層分析，以利後續行銷活動推廣；且欲掌握人流移動軌跡，便於執行佔地數百坪大賣場的動線分析，透過改善動線或增加看板引導，以期增加空間利用率，進而帶動坪效營收，另外，透過系統觀察員工與顧客的互動狀況，適時改善員工引導話術，提升顧客產品試用意願，提高體驗行銷的轉換率，藉此增加營收。

(時報資訊)