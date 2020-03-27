大陸國務院總理李克強26日要求高度重視防治新冠病毒無症狀感染者，無論是透過哪種途徑發現的無症狀感染者，都要根據醫療規則制定明確的科學防治方案，堅決遏制可能形成的新病毒感染和疫情傳播。

李克強26日在大陸政府應對疫情工作領導小組會議上指出，現在要持續鞏固疫情防控階段性成果，在全力救治重症和危重症病人、做好社區防控的同時，高度重視「防治無症狀感染者」等群眾日益關注的問題。

李克強表示，「無症狀感染者究竟有無傳染性？病情會不會進一步發展變化？衛健委要召集專家認真研判，拿出科學防治方案。這是我們鞏固疫情防控成果、防止出現防控漏洞的重要內容」。

「無症狀感染者」全稱是「新冠病毒無症狀感染者」，指無臨床症狀、但呼吸道等標本新冠病毒病原學檢測為陽性者。

李克強表示，自新冠肺炎疫情發生以來，相關部門一直在根據情況變化不斷調整診療方案，對於出現無症狀感染者此一情況，也要因應變化、科學應對。

上述會議指出，要鞏固武漢市和湖北省疫情防控階段性重要成果。在武漢保留高水準重症救治力量，最大限度提高治癒率、降低病死率，嚴格執行出院標準，加強治癒患者追蹤隨訪和健康管理。公共衛生團隊進入社區，查清每一例新增確診、疑似病例和無症狀感染者來源。

會議強調，目前境外疫情大流行呈現加速趨勢，防止輸入壓力持續擴大。要進一步強化入境人員管理。

(工商 )