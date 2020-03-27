日盛投信日盛基金經理人楊遠瀚今（27）日表示，受到疫情影響，今年上半年全球總經數據應難有起色，但股市受惠資金氾濫而報復性反彈，國內方面救市措施包括央行降息1碼、國安基金授權5,000億元護盤、金管會宣布平盤下有條件禁止放空等穩住股市，加上美股反彈，台股伺機先挑戰月線，惟疫情發展仍將左右後續全球股市表現。

楊遠瀚指出，全球央行陸續大撒幣，挹注資金舒緩流動性疑慮，Fed於3月16日降息4碼至0~0.25％，進入零利率時代，並啟動7,000億美元QE計畫；3月25日美國參議院宣布2兆美元振興經濟方案，規模更勝2008年，G20也將聯手救市，近日債券、美元指數已有改善，顯示恐慌情緒下降，但實際對疫情控制、醫療資源等政策的措施卻不顯著。此外，在油價方面，美國雖介入調停，不排除對俄經濟制裁迫使重啟談判，且川普預計大量採購戰備儲油，但價格持續疲弱，可關注沙俄重啟談判時點，有可能在6月份的OPEC會議。

在產業方面，楊遠瀚分析指出，包括Macbook鍵盤剪刀腳設計，2020年改款陸續推出；資料中心/Server，資料中心建置將增加，server需求也回溫；遠端工作、宅經濟需求提高，NB、Tablet、DT概念股動能可望優於預期；中國發展5G新基建趨勢明確，基地台周邊關注度高；盤勢震盪劇烈，可鎖定高殖利率族群低檔布局。

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