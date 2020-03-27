交通部規劃「協助受重大疫情影響觀光相關產業轉型培訓」補助計畫來協助受新冠肺炎疫情影響的觀光產業度過難關，為配合此計劃，由台灣觀光協會主辦、台北晶華酒店協辦的「企業專班」今（27日）正式開訓，成為全台觀光飯店「第一班」。

首堂「防疫管家訓練課程」也開創全台國際觀光旅館業界先例，行政院副院長陳其邁、交通部長林佳龍、交通部觀光局長周永暉和台灣觀光協會秘書長吳朝彥，今日也一同出席台北晶華酒店培訓課程現場，實地了解晶華酒店培訓課程內容，並給學員打氣與鼓勵。

晶華國際酒店集團董事長潘思亮在課程中表示：「觀光業面對的是前所未有的衝擊與危機，政府體察業界需求也超前佈署，精準且快速的公佈了一系列產業紓困方案，在稅金、租金、薪金這三項我們產業最需要援助的部份，幫助我們止血，給了我們很重要的協助。政府在效率、以及在即刻反應產業需求上的作為，讓我們很有感。」

台北晶華酒店認為，交通部頒布執行的「觀光業轉型培訓」課程，是一項具有前瞻性，可優化台灣整個觀光產業的積極方案，對於業界的協助不只是實質的訓練金補助，它還可以透過各式量身打造的課程，強化台灣的觀光戰力、讓台灣觀光從業人員的素質再向上提升。

潘思亮強調，「觀光業轉型培訓」課程也給了晶華酒店很大的啟發，並提供晶華酒店一個機會成為「學習性組織」。在「學習性組織」的架構下，公司裡的每一位主管都是老師，透過「角色扮演」、「當職訓練」、或是「職場導師」等不同的學習模式，可以達到教學相長的目的。

潘思亮並期許學員把握充電學習、豐富自我知識、強化自我能力的機會，不要讓「經濟病毒」影響到產業的健康，晶華會和同仁、以及政府一起攜手共進，度過這個前所未有的艱難時刻，也為未來的挑戰做好最完善的準備。

而於今日登場的晶華酒店企業專班首發課程，是以私人管家、防疫衛生等專業職能為主題，後續晶華也會專注在廚藝的傳承、文化的傳播，以及推廣在地遊程、旅遊行銷企劃、以及數位轉型不同等主題陸續開課，希望培養出優秀的「美食管家」、「文化導覽管家」與「旅遊行程管家」等。

在這次課程結束後，台北晶華酒店也將立即驗收課程成果，率業界之先、推出「學習做個好管家」住房優惠專案，房客可在專業私人管家帶領之下，學習整裝儀容、應對進退、以及基本房務整理，期間還會安排一趟中山區文化導覽行程，讓房客體驗獨特的城市度假與生活學習課程；該專案每晚每房含稅6600元，能入住晶華酒店大班樓層，並享大班廊的尊榮禮遇。

「觀光業轉型培訓」為交通部為了協助觀光相關產業在新型冠狀病毒疫情影響期間的營運穩定，並促進產業的轉型升級，特別頒布了培訓補助方案，透過與各公協會組織及觀光相關科系合作，組織專家健檢團指導產業對象數位轉型，結合在地特色文化進行跨區交流與標竿學習，活絡食、宿、遊、購、行，期望藉此提振市場信心，加速國旅復甦。

(中時 )