海基會於26日宣布，第三次武漢包機已洽請中華航空公司協助，指定兩架次上海飛桃園的航班，讓滯留湖北的台人搭乘，但消息曝光後，確引來許多人質疑，上海與湖北路途遙遠，7小時起跳的車程，恐會增加感染風險。
對此，指揮中心指揮官陳時中也在記者會上回應，當初選擇上海的原因是「以各方面的方便性為考量」，關於台人會因為要搭乘此飛機而遠距移動一事，陳時中表示，建議基本的保護要做到，如保持基本距離、處於通風良好環境、戴口罩等，保護好自己。
(中時 )
海基會於26日宣布，第三次武漢包機已洽請中華航空公司協助，指定兩架次上海飛桃園的航班，讓滯留湖北的台人搭乘，但消息曝光後，確引來許多人質疑，上海與湖北路途遙遠，7小時起跳的車程，恐會增加感染風險。
對此，指揮中心指揮官陳時中也在記者會上回應，當初選擇上海的原因是「以各方面的方便性為考量」，關於台人會因為要搭乘此飛機而遠距移動一事，陳時中表示，建議基本的保護要做到，如保持基本距離、處於通風良好環境、戴口罩等，保護好自己。
(中時 )
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