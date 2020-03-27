海基會於26日宣布，第三次武漢包機已洽請中華航空公司協助，指定兩架次上海飛桃園的航班，讓滯留湖北的台人搭乘，但消息曝光後，確引來許多人質疑，上海與湖北路途遙遠，7小時起跳的車程，恐會增加感染風險。

對此，指揮中心指揮官陳時中也在記者會上回應，當初選擇上海的原因是「以各方面的方便性為考量」，關於台人會因為要搭乘此飛機而遠距移動一事，陳時中表示，建議基本的保護要做到，如保持基本距離、處於通風良好環境、戴口罩等，保護好自己。

(中時 )