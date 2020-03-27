彰化縣44歲呂男2月中才因竊盜案遭起訴，獲法院具保裁准停止羈押後，竟又重操舊業，短短1個月偷了10多部機車變賣銷贓，檢警逮人後他供稱接觸過返國者，且還真的發燒，檢警不敢大意，立刻搬出壓克力隔板，院、檢接力與呂男相隔14公里遠距視訊，26日收押，成為全國司法首例遠距訊問案件。
彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成指出，全案由檢察官何蕙君指揮彰化分局偵辦調查，呂男為主的機車竊盜集團橫行中部，已得手10多輛機車，每輛以7千元至1萬多元銷贓，並以報廢車輛車籍資料或車牌、借屍還魂後再轉售，不法獲利逾10萬元；檢警根據線報前往解體工廠、呂男住處，扣得大批遭解體的機車零件、車牌。
葉建成說，呂姓主嫌落網時向警方供稱犯案期間曾與自國外返台友人接觸，疑似出現發燒、呼吸道等症狀，警方量測額溫赫見高達37.5度，趕緊將人送醫，但醫師診斷為上呼吸道感染，研判並非新冠肺炎。
檢警謹慎起見，仍決定啟動遠距問訊，檢察官在偵查庭內遠距與分局連線視訊完成複訊程序，連律師也不敢靠近，僅採視訊接見，呂男持續待在隔離偵訊室中，接連由法官、檢察官及律師等，分別及共同視訊，最後法官裁定收押呂男，由檢方通知彰化看守所，將呂男隔離收監。
(中時 )
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