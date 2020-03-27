國民黨新北市中和區黨部今（27日）舉行主委改選，最後由會計師張智倫勝出，預計將於4月上任，任期至明年底。張智倫強調，自己年僅30餘歲，了解年輕人想法及思維，未來除了與主席江啟臣力拼改革外，也將為年輕人尋求更多舞台。
據悉，張智倫為前立委張慶忠、新北市議員陳錦錠兒子，擁有美國、台灣會計師執照，更是台北商業大學兼任教師，對於中和地方事務熟稔。
張智倫表示，參選主委時即提出5大訴求，首先要與黨中央合作一起健全黨章制度，再者，就是把年輕人找回來，有些年輕人聽到國民黨三個字會反彈，那是因為不了解、不熟悉，「廣納人才，提供年輕人舞台」是未來革新的重點。
張智倫也提到，要把失聯的黨員找回來，促進黨內團結合作，勾起大家對於國民黨的黨魂，另外，就是要力拼讓國民黨成為有愛的政黨，未來會積極與各組織、協會合作，關心弱勢、協助青年創業就業。
張智倫指出，國民黨資源越來越少，未來會善用會計師專業協助黨部改造，盼未來可以先募200萬元，協助黨部運作，舉辦各式活動，讓民眾看到國民黨的年輕與活力。
另外，張智倫表示，年輕人關注於數位媒體等，未來也要透過直播、影音平台等方式，讓年輕人看到國民黨新北市中和區黨部的改變與亮點。
(中時 )
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