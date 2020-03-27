昨(3/26）中視晚間新聞收視再傳佳績，分眾25-49歲平均收視1.42創新高。中視對於疫情新聞相當重視，為了每日提供最近疫情資訊，國內外記者總動員，兼具點線面的專業新聞也受到觀眾肯定。中視美國紐約特派記者龔邦華，身處全美新冠肺炎疫情最緊繃的城市，還被媒體說是美版武漢，但她仍堅守崗位第一手報導紐約疫情。

她2月底自台返美，發現當地美國人都沒戴口罩，期初她擔憂遭受異樣眼光，一開始她也沒戴口罩，隨著疫情擴散，美國紐約至今對於出現身體不適症狀的人，都只採取自行居家隔離的方式，而非到醫院進行檢疫，因此無形中產生很大的隱憂，大家會無法得知誰是傳染源，也會擔心在不知情的狀況下是否被傳染，這對心理造成很大的壓力。

身為駐地記者，讓她不得不警覺出門時必須得戴上口罩自我保護，但黃種人戴口罩很容易遭到歧視，她便口罩在內，再套上頸套遮住，就是為了看起來比較兇悍一些，盡量避免被霸凌。只是她遮住半臉的裝扮卻被酸是否要搶銀行，讓她頗無奈，而與她一同工作的攝影林茲慧，同樣也遇到戴著口罩被小孩取笑的狀況。有次她與攝影到時報廣場採訪時，直接被一位非洲裔不友善地表達對他們的歧視，他們只好趕緊離開。

所幸她2月底回美國時，預先在網路上購買口罩，即便一個口罩平均要價台幣30塊，但至少在美國目前口罩短缺的情況下，她與工作夥伴還能有防疫資源。

(中時 )