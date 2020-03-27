愛奇藝台灣站迎接開站4周年，今(27)日推出2020感謝祭活動，感謝一路陪伴的用戶及會員，自3/27中午12點起至4/6中午12點止，於官網購買單筆季卡或年卡皆享7折優惠；活動期間完成購買還可加碼參加「好禮Lucky抽」，百樣超狂追劇配備任你抽，包括天后蔡依林都心動的Samsung Galaxy Z Flip摺疊機、Galaxy A71及降噪藍牙耳機AirPods Pro、AI智慧電視盒OVO G700等兼具實用及時尚的好禮，總價值超過50萬元！

愛奇藝台灣站與香格里拉台北遠東國際大飯店合作專屬會員優惠。(愛奇藝台灣站提供／黃慧雯台北傳真)

3/27起至5/30，愛奇藝台灣站也首度和香格里拉台北遠東國際大飯店合作專屬會員權益，推出「愛奇藝VIP 世界美食大賞」活動，凡是愛奇藝台灣站的VIP會員，即可享遠東Café自助餐廳週一至週四午餐與晚餐「兩人同行一人免費」專屬優惠；至檀島香港茶餐廳點購「愛奇藝套餐」也可享套餐優惠價。愛奇藝台灣站總經理楊鳴表示：「愛奇藝台灣站作為線上影音平台卻不僅僅是提供影音內容，我們希望給VIP會員更超值、多元的服務，從線上到線下都有愛奇藝的陪伴，未來也將開發更多會員專屬權益，要讓VIP會員更真切的感受到物超所值!」

愛奇藝台灣站近期上架多部獨家韓劇、陸劇以及話題綜藝《青春有你2》、最強動畫電影《冰雪奇緣2》。(愛奇藝台灣站提供／黃慧雯台北傳真)

愛奇藝台灣站3月27日起推出周年感謝祭活動，VIP會員限時七折開賣。(愛奇藝台灣站提供／黃慧雯台北傳真)

愛奇藝台灣站慶周年，不僅推出限時優惠及抽獎活動，更將投注加倍的心力及資源貼近用戶喜好、引進多元內容及自製原創節目，2020年愛奇藝台灣站除了經營韓劇、陸劇外，也回應廣大用戶的需求，擴大投資多元劇種，不論是美劇迷、日劇迷都有福了!愛奇藝台灣站將積極搶攻英語市場，推出多部歐美影集，繼2019年底引進《駭客軍團》、《應召女友》、《良醫莫非》等系列，並獨家同步跟播《重生律師》外，四月份預計同步跟播網路好評不斷的BBC警匪影集《追殺夏娃》最新第三季，另外，也將推出由石原聰美主演的春季日劇《默默奉獻的灰姑娘～醫院藥劑師的處方箋》；服務劇迷之外，愛奇藝台灣站也精選全球熱門的兒童、動漫節目及紀錄片，滿足全年齡層的影音需求。

(中時電子報)