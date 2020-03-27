伊甸基金會串聯愛悅養護中心、汐止大同小作所及台中小作所共同發起「抗疫布停歇，布口罩套買一送伊」活動。（伊甸基金會提供／盧金足台中傳真）

新冠肺炎疫情升溫，口罩已成為人人必備的防疫物品。伊甸基金會串聯愛悅養護中心、汐止大同小作所及台中小作所共同發起「抗疫布停歇，布口罩套買一送伊」活動，邀請伊甸服務使用者及輪椅舞團舞者擔任志工，發揮縫紉專長，親手製作布口罩套，透過縫紉重燃心中的希望，從「受助者」轉變為「助人者」。

伊甸基金會歡迎民眾響應支持「買一送伊」的公益活動，每售出一組(2個)伊甸即捐贈1個予伊甸服務單位的社工、教保員等，為第一線人員送上真摯溫暖，成為防疫時期最溫暖的後盾。

製作布口罩套從剪裁－折布－燙平－縫線到完成，每個步驟都需要保持高度的耐心及專心，特別是縫折線，若不慎縫歪就必須全部拆掉重縫。但即使需花費兩倍的時間製作，也從未看見他們疲累的神情，仍堅守著信念，期待為防疫工作盡一份心力，展現身心障礙朋友對生命不輕言放棄的精神。

31歲的庭嘉是台中小作所學員，因自閉症伴隨智能發展障礙，在口語表達、溝通上較為遲緩。不善交談的他，從去年開始接觸裁縫後就喜歡上了，不僅積極學習，還時常熱心幫小作所的學員及老師修補衣物與表演服，甚至開始接受訂製面紙盒及手機袋賺取零用金。裁縫不僅成為庭嘉與外界對話的窗口，也讓他找到自我價值與生活重心。

小作所受邀參與製作布口罩套活動，庭嘉立刻開心的說，「算我一份喔！」。積極熱情的他，還特地將家中的裁縫機帶到小作所，每天追問著老師何時開始進行。

因布口罩套製作較為繁瑣，即使庭嘉已經有縫紉基礎，面對像車縫折子、縫合等較精細的動作，還是需要重複好幾十次才能完成，但他仍不厭其煩地進行著，並從中摸索出技巧，還教導他人製作，替這次活動更增添一層溫暖。

伊甸基金會志工發展處處長黃雪香表示，因應武漢疫情，伊甸志工中心發起布口罩套製作活動，由服務使用者發揮裁縫專長貢獻一己之力，製作可重複清洗使用的布口罩套，將寶貴的醫療口罩資源留給最前線醫護、檢疫人員，也期盼藉由此次活動，顛覆身心障礙朋友只能接受照顧的刻板印象，並號召社會大眾一同響應公益，共度防疫的非常時期，為社會注入愛與希望。

(中時 )