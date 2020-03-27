高雄市長韓國瑜近來受到罷免的挑戰，眼見目前第二階段即將通過，第三階段投票在即，許多人就開始預測罷韓投票的結果，以及韓國瑜在罷免完畢的去路。

一位網友就指出，如果罷韓就這樣通過，那麼他認為韓國瑜不會像電視名嘴所說，二話不說北上強攻台北市長，因為這樣實在沒有道理，他認為，韓國瑜會帶著在高雄被迫害，不得不下台的形象，往2021年國民黨黨主席邁進，而目前連位置都沒坐穩的江啟臣怎可能是我大韓總的對手？在百萬韓粉的擁戴下，韓國瑜坐穩黨主席寶座，更手握2022年各地縣市首長的提名權，在黨內聲量更勝以往！

而民進黨在這段時間又會因為是第二任任期，行事將會更加大膽，這也就表示將會得罪更多的人，再加上柯文哲的台灣民眾黨對2024虎視眈眈，更何況民眾黨本身擁有總統大選的門票，柯文哲參選勢在必行，這樣子2024三腳督將會必無可避！而三腳督正巧就是韓國瑜最擅長的戰場！所以2024總統大位，韓國瑜將是勢在必得！

網友討論。

如此分析下來，該網友驚覺，韓國瑜似乎被罷免後的前途一片大好，而他如果留在高雄，反而才是「鎖住他」，用市政對他百般刁難、降低韓國瑜的聲望，這才是對韓國瑜最殘忍、對民進黨最安全的作法，讓他直呼「罷韓絕不能通過」！不然未來就是韓國瑜的天下了！

(中時電子報)