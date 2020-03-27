索尼公司（Sony Corp）周五宣布，因新冠肺炎大流行造成的影響太大，決定取消在2月調升的全年獲利預測。

索尼亦表示，原訂於4月30日公布的財報也可能延期。

受惠於智慧手機感測元件銷售強勁，索尼2月將全年度（截至3月31日）營業利益預測調升5%，為8800億日圓（81億美元）。

(時報資訊)