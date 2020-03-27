《國際產業》新冠肺炎疫情衝擊大，索尼撤銷上修後財測 15:232020/03/27 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 索尼公司（Sony Corp）周五宣布，因新冠肺炎大流行造成的影響太大，決定取消在2月調升的全年獲利預測。 索尼亦表示，原訂於4月30日公布的財報也可能延期。 受惠於智慧手機感測元件銷售強勁，索尼2月將全年度（截至3月31日）營業利益預測調升5%，為8800億日圓（81億美元）。 (時報資訊) #索尼 #調升 #預測 #索尼公司 #新冠肺炎疫情衝擊 也許您會感興趣 推薦閱讀 抱遊戲機大單 台積7奈米備戰 04:102020/03/23 產業．科技 PS5規格亮相 GPU效能快10倍 04:102020/03/23 產業．科技 中金下調陸實際GDP增速預測至2.6％ 10:432020/03/23 財經 80％經濟學家預測美國經濟將步入衰退 10:282020/03/24 財經 《國際產業》疫情衝擊擴大，推特、應材撤回業績預測 11:422020/03/24 財經 國際金融協會預測 今年全球成長率降至負1.5％ 20:342020/03/24 國際 世衛預測 下一個新冠疫情核心就是這國 20:542020/03/24 國際 信評大砍全球經濟成長預測 04:102020/03/25 財經要聞 工商社論》論主計總處與中央銀行的經濟預測 04:092020/03/26 財經要聞 《產業分析》好日子沒了，TrendForce估Q2面板價漲勢止步 17:222020/03/26 財經 財經熱門新聞 悲劇…油價驚天狂殺！戰犯竟是川普摧毀承諾 - 財經 川普撒60兆救市！紐約重災區曝恐怖真相 - 財經 川普下狠招 逼死華為！台積電又中槍 - 財經 大媽散戶能撐上9900點？專家曝背後大危機 - 財經 上9700了…空單軋爆該砍？網1句突破盲腸 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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