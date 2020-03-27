記憶體模組大廠威剛(3260)2019年轉虧為盈，每股稅後淨利2.04元。27日董事會決議2019年度盈餘分配案，每股將配發1.4元現金股息，以今日收盤價45.55元計，殖利率約為3.07%。威剛並樂觀看今年上半年營運，預期第一季記憶體價格價格走揚，第二季仍平穩。

威剛科技去年合併營收255.97億元，年減約18.63%，隨著記憶體價格下半年止跌，全年平均毛利率較2018年成長5個百分點達11.04%，全年歸屬母公司業主淨利為4.46億元，比前年由虧轉盈，以加權平均股本21.8億元計算，每股稅後淨利為2.04元。同時，董事會決議2019年度盈餘分配案，每股將配發1.4元現金股息，2019年盈餘配發率近七成。

展望2020年第一季，在DRAM及NAND Flash價格同步走揚的助益下，威剛預期公司營收逐月走高，獲利能力也較去年第四季及去年同期雙雙翻升，全面反應公司提前採購布局及銷售通路暢通的效益。

展望第二季，預估第二季在記憶體價格平穩，且隨著新冠肺炎疫情發展，全球電商及電競業務大幅增溫，企業啟動異地備援機制，雲端運算及資料中心需求大增，首度出現大規模員工在家上班及學校遠距教學比例上升，引發各地NB及平板陸續傳出缺貨聲，OEM廠近期接單直逼傳統旺季水準，在公司NAND Flash及DRAM庫存水位無虞的優勢下，營運表現也可望穩步向上。

回顧上季營運表現，威剛去年第四季因兩大記憶體價格走弱，本業獲利受到小幅影響，單季毛利率約8.53%。同時業外提列運彩賠付損失準備約1.8億元，及土地價值減損1.7億元等，造成單季歸屬母公司業主淨損2.5億元，2019年第四季每股稅後虧損1.15元。惟今年第一季運彩維持穩定獲利，且體育署已同意台灣運彩公司提出的緊急應變計劃，因此2020年運彩仍可望小幅盈餘。

(時報資訊)