專案小組掌握逃逸的偷渡犯曲文北出沒桃園一帶，經策動在桃園市刑大投案。（海巡署提供／王文吉台中傳真）

越南籍逃逸偷渡犯陳文俊逃亡70小時，最後無處投靠，到桃園市刑大投案。（海巡署提供／王文吉台中傳真）

海巡署日前查獲越南籍偷渡犯，其中6人留置台中期間破壞鐵窗脫逃。海巡署頓時顏面無光，立即組成專案小組，佈下天羅地網，陸續緝回4名人犯及1名接應人，曲文北及陳文俊等2人27日在桃園投案，70小時內迅速將逃逸偷渡犯全數緝捕歸案，插翅難飛。

海巡署偵防分署連江查緝隊3月21日於屏東小琉球外海查獲31名越南籍偷渡犯，其中15人安置於台中市清水區的中港安置室，有6人在23日晚間破壞鐵窗逃逸。海巡署立即組成專案小組，報請屏東地方檢察署指揮，並結合警察、移民署專勤隊等單位協助。

專案小組清查案發現場半徑10公里範圍內所有路口近300餘支監視器影像，確認6人逃逸方向後，依脫逃時間推估可能逃亡路線及藏匿地區。同時，運用科技設備，再結合大數據分析過濾，幾經交相比對，確認人犯可能藏匿地點後，予以逮捕及軟硬兼施策動偷渡犯投案。

25、26日先後在南投、三重、梨山、豐原緝回4名人犯及1名接應人，最後掌握曲文北及陳文俊在桃園及新莊出沒，經策動27日在桃園市刑大到案，6名脫逃人犯事發70小時內全數緝回歸案。

海巡署指出，這次能短時間內就將人員全數緝獲，除了借用大量的科技偵蒐裝備及偵查系統輔助，海巡署上下一心，結合警政署、移民署等友軍單位，共計出動60車次，250人次，從北到南佈下天羅地網，從西部沿海追到南投深山，一舉將6名人員追緝到案。

特別感謝刑事局中部犯罪打擊中心、桃園市警察局刑警大隊、南投縣警察局仁愛、南投分局、台中市警察局刑警大隊、第四分局、豐原分局、和平分局、高雄市警察局鼓山分局、移民署科技偵查中心、北區、中區、南區事務大隊、基隆市、臺中市、彰化縣、南投縣、高雄市專勤隊等單位通力合作。

海巡署長陳國恩表示，本次連同緝獲的6名脫逃偷渡犯，所有31名偷渡犯均無發燒、咳嗽等症狀，研判未有染病或傳染疾病疑慮，請民眾放心。接下來，這31名偷渡犯將以最快速度完成司法程序後，交由移民署安排相關遣返作業。

陳國恩強調，防疫期間，海巡署對於本次人犯脫逃事件造成民眾擔心，再次表達歉意。我們除將深切檢討，藉由此案例，亦將持續加強同仁相關教育訓練及要求，務使類似案件不再發生。

(中時 )