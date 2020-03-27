美國紐約疫情嚴峻，至少211名警察確診，單日竟有2774名警察請病假，為免國內疫情波及人民保姆進而影響治安工作，太平警分局26日實施異地辦公機制演練，由內勤及各外勤派出所(隊)人員調度二分之一警力，分別部署於第二辦公處所，希望透過異地辦公作業以分散風險，確保如遇緊急狀況時各項警政勤(業)務之正常運作，落實防疫工作同時也可以兼顧治安維護。

太平警分局為落實政府防疫政策，26日規劃演練「人力分流易地辦公機制」，除分局本部將人員分A、B兩組，透過分流人員動線，落實隔離措施，連公文都採線上簽核方式，另在各外勤派出所(隊)、交通分隊也加入整備行列，透過規劃二班式勤務，隔離人員避免互相接觸，還設置臨時人犯偵訊處所，以及戶外機動派出所受理民眾報案，避免有人不幸確診，甚至會造成整個單位都停擺，衍生治安漏洞。

值得一提的是，演練過程中適逢市議員蔡耀頡在新平派出所關心警方異地辦公整備狀況，並對分局的超前部署大為肯定。太平警方表示，目前除在人員及設備配置上均已事先調控，不讓疫情影響機關正常運作，分局內部也在一星期之前，早就期前分組運作許久，確保疫情期間之公務運作，讓警政服務不中斷。

(中時 )