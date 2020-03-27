據大陸商務部新聞發佈會上消息指出，1到2月大陸境內投資者共對全球147個國家和地區的1733家境外企業進行了非金融類直接投資，累計實現投資1078.6億人民幣，較去年同期增長1.8％，其中，對「一帶一路」沿線國家新增投資金額增長18.3％。

《經濟參考報》報導，數據顯示，1到2月，對外投資主要流向租賃和商務服務業、批發和零售業、製造業和採礦業等傳統投資領域，占比分別為40.8％、15.1％、11.3％和8.9％，其中流向租賃和商務服務業63.3億美元，較去年同期增長43.2％，成為增速最高的領域。

從區域來看，對「一帶一路」投資合作增幅較大。1到2月，大陸企業對「一帶一路」沿線的48個國家有新增投資，合計27.2億美元，較去年同期增長18.3％。巨豐投顧高級投資顧問胡崗表示，從一帶一路發展來看，大陸積極推動一帶一路建設，加大對外開放，推動大陸與沿線國家合作，帶動區域經濟發展，能更好地發揮與中國東協自貿區在推動周邊合作中的積極作用，加強互聯互通，優勢互補，共同發展，共同受益。

(旺報 )