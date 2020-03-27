鋒面影響 台東局部下起豪雨 15:492020/03/27 中時 楊漢聲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台11線東管處到東河路段積水嚴重。（翻攝照片／楊漢聲台東傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台11線東管處到東河路段積水嚴重。（翻攝照片／楊漢聲台東傳真） 受到鋒面及對流雲系發展影響，氣象局在27日下午發布豪雨特報，台東縣有局部大雨或豪雨發生機率，果然在台東海岸線部分鄉鎮下起豪大雨，有網友行經台11線東河到東管處路段拍下豪雨積水景象，積水淹上馬路，彷如颱風十分誇張。 網友表示，行經台11線東管處路段附近就發現積水嚴重，路上很多落石、水深可以到半個輪胎，車子還不慎卡到沒注意的大石頭，幸好最後仍是平安度過。 進入台東市區，感受完全不同，風和日麗竟然沒下半滴雨，完全不一樣的天氣，網友強調，感覺他從颱風區開出來，有種非常驚險的刺激感。 (中時 ) #豪雨 #台東 #網友 #颱風 #路段 也許您會感興趣 推薦閱讀 雙東出擊 估創造十億觀光產值 04:102020/03/23 產業．科技 站址與徵收路段 應盡快確定 04:102020/03/23 地方新聞 熱血村長 5年內種上千棵花旗木 04:102020/03/23 地方新聞 罰款3至10萬元 居家檢疫趴趴走 台東3人挨罰 04:102020/03/23 地方新聞 綠營網軍欺人太甚 他：韓國瑜終將反撲 14:302020/03/24 政治 疫情蔓延愛心不減 熊讚團隊捐物資幫助植物人 18:342020/03/24 生活 台東縣政府辦創新教育課程班 讓孩子築夢成真 18:332020/03/24 生活 台東首例 知名麵店老闆摔死小貓遭起訴 08:292020/03/26 社會 林佳龍視察花蓮交通 證實蘇花改清明調高速限至70 11:372020/03/26 生活 電桿地下化「一路兩制」 楊瓊瓔爭取重現天際線 13:442020/03/27 生活 生活熱門新聞 疫情發展非常時期！ 台大、輔大、政大宣布封校 - 生活 - 旺報 英情侶在台隔離喊「像監獄」 宅神一句嗆爆 - 生活 賣場這4雷區病菌炸多 醫：包裝好的食物最可怕 - 生活 抱怨在台隔離如坐監 英情侶改口道歉了 - 生活 傳財經大老外籍媳大鬧隔離病房？陳時中回應 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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