台11線東管處到東河路段積水嚴重。（翻攝照片／楊漢聲台東傳真）

受到鋒面及對流雲系發展影響，氣象局在27日下午發布豪雨特報，台東縣有局部大雨或豪雨發生機率，果然在台東海岸線部分鄉鎮下起豪大雨，有網友行經台11線東河到東管處路段拍下豪雨積水景象，積水淹上馬路，彷如颱風十分誇張。

網友表示，行經台11線東管處路段附近就發現積水嚴重，路上很多落石、水深可以到半個輪胎，車子還不慎卡到沒注意的大石頭，幸好最後仍是平安度過。

進入台東市區，感受完全不同，風和日麗竟然沒下半滴雨，完全不一樣的天氣，網友強調，感覺他從颱風區開出來，有種非常驚險的刺激感。

(中時 )