新冠肺炎全球大流行，防疫物資搶手，新北市關懷婦幼協會集結民間力量，向新北市B2區文化獅子會、中華文教新創交流協會、台灣光未來生技股份有限公司、則皂工作室等共同募得1000多份可重複水洗的抗菌防護口罩、茶樹精油隨身皂條等防疫物資，捐贈給新北市板橋區17所國小1000多位弱勢身障學童，保護學童也替社會盡心力。

新北市關懷婦幼協會創會理事長、新北市議員劉美芳表示，政府大力宣導防疫的重要性，也做許多配套措施，但礙於物資有限，的確有供需不平衡的狀態，更發現弱勢孩童是需要大家凝聚力量多加關懷照顧的族群，感謝大家共同努力募集防疫物資，完成這次暖心的捐贈，祝福孩子們健康快樂成長。

現任理事長彭英月也表示，關懷婦幼是協會成立的宗旨與目標，這次疫情來勢洶洶，大人都招架不住，曾聽一位媽媽分享，帶著讀小一的女兒出門，女兒忘記戴口罩，當場哭著說老師教他們沒有戴口罩可能會生病；其實恐懼不只在大人間蔓延，孩子們幼小的心靈也是受到極大的衝擊，因此協會辦理這次的募集活動，這世界需要溫暖、孩子們需要關懷，真心祝福疫情早日結束，天佑台灣。

(中時 )