阪神虎藤浪晉太郎成為日職首位確診新冠肺炎的球員，不過他僅因為「嗅覺失靈」就多次前往醫院檢查，而非選擇隱瞞病情，這讓旅美效力小熊隊的日籍球星達比修有大讚他非常厲害，還自嘲如果是他，就算一周聞不到味道也不會察覺。

藤浪晉太郎因為聞不到咖啡和紅酒的味道，認為這是身體發出的警訊，再加上國外有案例顯示，嗅覺和味覺失靈可能是年輕新冠肺炎確診者的初期症狀，因此他向球團回報，並先後去了3間醫院檢查，最後確診為新冠肺炎。

達比修在推特上表示，「藤浪能發現他的嗅覺變差就主動通報，真的很厲害，代表他有在注意訊息，也對自己的身體反應很敏感，這讓相關的人降低被感染風險。」

此外達比修還自嘲，「如果是我，就算嗅覺失靈一周我也可能沒發現。」兩人曾與道奇王牌柯蕭(Clayton Kershaw)一起於美國自主訓練，關係相當不錯。

事實上，連要公布藤浪接受新冠肺炎檢查也是他本人要求的，他認為這樣的舉動能讓其他球員及球迷能更了解嗅覺和味覺異常是初期症狀，才能提升大家的警覺心，因此才決定公布姓名。

這次藤浪僅因嗅覺失靈就通報，雖然成為了日職確診第一人，不過外界都給予他勇於檢測的決心正面評價，認為他的應變非常迅速，也的確提升各界人士的危機感。

(中時 )